Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Nachtragsmeldung: Schwerer Verkehrsunfall auf der Dorstener Straße (B224)

Raesfeld (ots)

Unfallort: Raesfeld, Dorstener Straße; Unfallzeit: 19.03.2025, 15.10 Uhr; Am Mittwochnachmittag erlitt ein 63-jähriger Motorradfahrer aus Hattingen schwere Verletzungen bei einem Verkehrsunfall in Raesfeld. Rettungskräfte brachten ihn mit einem Rettungshubschrauber in ein Gelsenkirchener Krankenhaus. Der Motorradfahrer hatte gegen 15.10 Uhr die Dorstener Straße in Richtung Erle befahren. Kurz vor dem Ortsausgang fuhr er auf einen vorausfahrenden Wagen auf. Dessen 29-jähriger Fahrer aus Raesfeld hatte von der Dorstener Straße nach links abbiegen wollen und musste verkehrsbedingt abbremsen. Das Motorrad schleuderte nach dem Zusammenstoß in den rechten Straßengraben. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um das Zweirad. Der Gesamtschaden wird auf 10.000EUR geschätzt. Bis 17.10 Uhr wurde der Bereich um die Unfallstelle zur Unfallaufnahme gesperrt. Es kam zu Verkehrsstörungen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell