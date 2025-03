Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Werkzeug aus Transporter entwendet

Reken (ots)

Tatort: Reken, Kirchstraße;

Tatzeit: zwischen 18.03.2025, 15.30 Uhr, und 19.03.2025, 06.45 Uhr;

Werkzeuge aus einem Ford Transit entwendeten Unbekannte an der Kirchstraße in Reken. In der Nacht zum Mittwoch beschädigten die Täter eine Scheibe des Transporters und gelangten so in den Innenraum. Die Höhe des Gesamtschadens stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Borken, Tel. (02861) 9000. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell