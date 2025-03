Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Firmentransporter aufgebrochen

Schöppingen (ots)

Tatort: Schöppingen, Wallstraße;

Tatzeit: zwischen 17.03.2025, 19.00 Uhr und 18.03.2025, 06.05 Uhr;

Aus einem Firmentransporter entwendeten bisher unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro. Sie hatten die rechte Schiebetür des MB Vito gewaltsam aufgebrochen, um an die Beute zu kommen. Anwohner hatten in der Nacht am Abstellort an der Wallstraße gegen 03.30 Uhr ein lautes Geräusch gehört.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (Telefon 02561 / 926-0). (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell