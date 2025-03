POL-BOR: Bocholt - Unfallverursacher flüchtet

Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Gehrsmannweg, Nevelkamp; Unfallzeit: 15.03.2025, zwischen 08.30 Uhr und 14.00 Uhr; Einen Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro richtete ein bisher unbekannter Fahrzeugführer am Samstag an einem geparkten Wagen an. Der braune Honda hatte am Gehrsmannweg Ecke Nevelkamp gestanden und wurde zwischen 08.30 Uhr und 14.00 Uhr beschädigt. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne seinen ...

