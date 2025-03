Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Blitzer manipuliert

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Heerweg;

Tatzeit: 18.03.2025, 04.50 Uhr;

Eine mobile Geschwindigkeitsmessanlage manipuliert hat ein Autofahrer am Heerweg in Gronau. Der 34-jährige Ahauser wurde am Dienstag in den frühen Morgenstunden mit seinem Pkw durch die Anlage geblitzt. Kurze Zeit später kam er zurück und manipulierte die Messanlage derart, dass weitere Messungen verhindert wurden. Ein Sachschaden entstand nicht. Er wurde bei der Tatausführung jedoch von Zeugen beobachtet. Diese informierten die Polizei. Im Zuge der Fahndung trafen die Beamten den Tatverdächtigen mit seinem Auto auf der Ochtruper Straße an. Bei der Kontrolle stellten sie zudem fest, dass der Ahauser keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein. (pl)

