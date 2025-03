Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Falschen Polizisten in die Flucht geschlagen

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Ahauser Straße;

Tatzeit: 18.03.2025, 20.00 Uhr;

Als "falscher" Polizeibeamter Geld erschleichen wollte ein bislang unbekannter Mann in Gronau. Eine Gronauerin bekam am Dienstagabend einen Anruf der Polizei - so dachte sie zumindest. Der nette Mann am Telefon stellte sich als Polizeibeamter der Polizei Gronau vor. Man habe eine Person festgenommen und diese habe eine Liste dabeigehabt. Auf dieser habe auch der Name der Frau aus Gronau gestanden. Offenbar sei sie eines der nächsten potentiellen Opfer des Einbrechers, so der Anrufer. Zum Schutz solle sie Geld und Wertsachen zusammenpacken und ein "Beamter" würde zeitnah vorbeikommen und die Sachen zum Schutz entgegennehmen. Das Telefonat kam der Gronauerin komisch vor und sie informierte sofort ihre Angehörigen über den Vorfall. Diese machten sich auf den Weg und trafen vor dem Haus auf dem vermeintlichen Täter, der gerade das Geld abholen wollte. Der Unbekannte fühlte sich offenbar entdeckt und rannte davon, ohne Beute gemacht zu haben. Er wurde wie folgt beschrieben: Etwa 1,85 Meter groß und 30 bis 35 Jahre alt mit normaler Statur. Er hatte dunkle Haare und einen dunklen, dünnen Bart. Bei der Tatausführung war er mit einem roten Trainingsanzug, einer schwarzen Weste und einer schwarzen Kappe bekleidet.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Kripo in Gronau, Tel. (02562) 9260 entgegen.

Vor dem Hintergrund dieses Sachverhaltes erneuert die Polizei ihre Hinweise: Lassen Sie sich den Namen des Anrufers nennen, legen Sie auf, rufen Sie Ihre örtliche Polizeibehörde über die Rufnummer 110 an und schildern Sie den Sachverhalt. Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten. Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen, angebliche Mitarbeiter von Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichten oder Geldinstituten. Wenn Sie Opfer eines solchen Anrufes geworden sind, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell