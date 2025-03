POL-BOR: Raesfeld - Erstmeldung - Schwerer Verkehrsunfall auf der Dorstener Straße (B224)

Velen (ots) - Tatort: Velen, Bahnhofsallee; Tatzeit: zwischen 18.03.2025, 17.15 Uhr, und 19.03.2025, 07.30 Uhr; Einen Peugeot Boxer aufgebrochen haben bislang unbekannte Täter an der Bahnhofsallee in Velen. Die Einbrecher hebelten in der Nacht zum Mittwoch das Schloss des am Fahrbahnrand stehenden Wagens auf und entwendeten Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo ...

