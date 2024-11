Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Feuer in Garage - Brandursache unklar - #polsiwi

Freudenberg (OT Oberheuslingen) (ots)

Am Mittwochabend (28.11.2024) sind Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr in die Heuslingstraße in Freudenberg-Oberheuslingen ausgerückt.

Gegen kurz nach 20 Uhr war zunächst die Polizei aufgrund von verdächtigen Personen gerufen worden. Vor Ort stellten die Beamten im Bereich der Garage Qualm fest. Aus diesem Grund erfolgte die sofortige Alarmierung der Feuerwehr.

Der Brand in der Garage konnte nach kurzer Zeit gelöscht werden. Der Sachschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Brandursache ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar. Das Gebäude blieb bewohnbar.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Untersuchung der Brandursache werden am Montag Sachverständige eingesetzt.

