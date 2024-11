POL-SI: Nach Diebstahl: 26-Jähriger festgenommen - #polsiwi

Kreuztal (OT Ferndorf) (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Ferndorf ist am Mittwochabend (27.11.2024) ein 31-Jähriger leicht verletzt worden. Der Mann war gegen 19:10 Uhr auf der Marburger Straße in Richtung Kreuztal unterwegs. An einer Einmündung wollte der 31-Jährige nach links in die Straße "Aherhammer" abbiegen. Eine 43-Jährige, die sich mit ihrem Fahrzeug dahinter befand, übersah den verkehrsbedingt haltenden ...

