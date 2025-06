Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall auf der B9

Speyer (ots)

Am frühen Montagmorgen kam es um 04:14 Uhr auf der B 9 zwischen den Anschlussstellen Nord und West zu einem Verkehrsunfall in Fahrtrichtung Süden. Ein 60-jähriger Dacia-Fahrer wich einem, die Fahrbahn querenden Reh aus, wodurch der PKW ins Schleudern geriet und mit der Mittelleitplanke kollidierte. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde im Anschluss an die medizinische Erstversorgung in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die Rufbereitschaft der Straßenmeisterei abgebunden und aufgenommen. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Fahrbahnreinigung musste die B9 in Richtung Süden für zwei Stunden voll gesperrt und der Fahrzeugverkehr in Speyer-Nord abgeleitet werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell