Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstähle aus PKW (08,16/3105)

Speyer (ots)

In der Nacht vom 30.05.2025 auf den 31.05.2025 kam es zu Diebstählen aus PKW im Bereich Lange Gewann und Erlenweg in Speyer. In einem Fall wurde eine Scheibe eingeschlagen und in einem weiteren Fall der unverschlossene PKW geöffnet.

Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Speyer (Maximilianstraße 6, Speyer, 06232/137-0, pispeyer@polizei.rlp.de) zu melden.

In beiden Fällen wurden Gegenstände aus dem Fahrzeug entwendet, weshalb der Rat der Polizei ergeht, dass keinerlei Wertsachen oder Sachen von Wert sichtbar im PKW verbleiben sollten. Des Weiteren wird auch dringend empfohlen auch in der Hofeinfahrt Kraftfahrzeuge zu verschließen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell