Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Beim Tanken angegriffen worden

Dannstadt-Schauernheim (ots)

In der Samstagnacht des 31.05.2025 wurde die Polizeiinspektion Schifferstadt über einen Streit in der Industriestraße informiert. Der Ursprung des Streits war ein Tankvorgang des 39-jährigen Geschädigten. Dieser wollte gegen 23:30 Uhr seinen LKW betanken, wodurch sich ein 55-jähirger Anwohner gestört fühlte. Es kam zu einem Streitgespräch zwischen den beiden Männern, in dessen Verlauf der Sohn des 55-Jährigen hinzukam und den 39-Jährigen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht schlug. Der 16-jährige Sohn gab bei der Polizei an, zuvor vom 39-Jährigen gewürgt worden zu sein. Beide erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.

