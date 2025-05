Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Speyer (ots)

Am Freitagabend gegen 18:00 Uhr kam es in der Mathäus-Hotz-Straße zu einem Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol. Ein 66-jähriger Speyerer befuhr mit seinem Fahrzeug die Mathäus-Hotz-Straße in Richtung Untere Langgasse. Unmittelbar vor dem 66-Jährigen befand sich ein 18-Jähriger mit seinem Auto. Der 18-Jährige musste verkehrsbedingt abbremsen. Dies erkannte der Speyerer nicht und fuhr auf den 18-Jährigen auf. Ein Atemalkoholtest ergab beim Unfallverursacher einen Wert von knapp über 2 Promille, weshalb diesem eine Blutprobe entnommen wurde. Weiterhin wurde sein Führerschein sichergestellt. Den Beschuldigten erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung. Durch den Auffahrunfall entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von insgesamt 1700EUR. Verletzt wurde niemand.

