Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großheide - Unfall beim Abbiegen

Norden - Radfahrer kollidierten

Aurich - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Großheide - Unfall beim Abbiegen

Eine Mofafahrerin ist am Montag in Großheide mit einem Autofahrer kollidiert. Gegen 18 Uhr fuhr eine 16-Jährige mit ihrem Mofa auf der Westerender Straße in Richtung Hage und wollte nach links in den Fenneweg abbiegen. Zeitgleich hatte ein 35-jähriger Ford-Fahrer hinter ihr bereits zum Überholen angesetzt. Es kam zum Unfall. Die 16-Jährige wurde leicht verletzt.

Norden - Radfahrer kollidierten

Zwei Radfahrer sind am Sonntagmorgen auf dem Geh- und Radweg der Bahnhofstraße in Norden zusammengestoßen. Ein 32-jähriger Pedelec-Fahrer fuhr gegen 6.30 Uhr in Richtung Innenstadt, als ihm auf Höhe des Evenwegs ein 31-jähriger Fahrradfahrer entgegenkam. Die Räder berührten sich bei der Begegnung und der 31-Jährige stürzte. Er wurde leicht verletzt.

Aurich - Unfallflucht

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Montag in der Auricher Innenstadt ereignet hat. Zwischen 13 Uhr und 14.30 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Esenser Straße einen grauen VW ID4 im Vorbeifahren. Der Wagen stand zum Unfallzeitpunkt vor einer Pizzeria parallel zur Fahrbahn und wurde an der gesamten Fahrerseite beschädigt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter 04941 606215 zu melden.

