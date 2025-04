Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Auto aufgebrochen

In der Raiffeisenstraße in Aurich haben Unbekannte am Sonntag ein Auto aufgebrochen. Die Täter schlugen während eines Flohmarkts auf dem Parkplatz eines Supermarkts die Beifahrerseite eines Skoda Rapid ein. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie eine Tasche mit Bargeld. Die Tat ereignete sich zwischen 13.40 Uhr und 14.05 Uhr. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 04941 606215.

Hinte - Farbschmierereien

Die Polizei sucht nach einer Sachbeschädigung in Hinte Zeugen. Unbekannte Täter beschmierten in Hinte mehrere Stromkästen mit goldener Farbe und verfassungsfeindlichen Symbolen. Der Tatzeitraum ist nicht genau bekannt. Beschmiert wurden Kästen im Bereich der Kreuzung Loppersumer Ring und Moorweg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Norden - Autofahrerin leicht verletzt

Auf einer Kreuzung in Norden kam es am Sonntagabend zu einem Verkehrsunfall. Gegen 21 Uhr fuhr eine 49 Jahre alte Kia-Fahrerin auf der Straße An der Welle in Fahrtrichtung Mackeriege. Als sie die Knyphausenstraße überqueren wollte, missachtete sie offenbar die Vorfahrt einer 69 Jahre alten Mitsubishi-Fahrerin. Sie stießen zusammen. Die Fahrerin des Mitsubishi wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich.

Aurich - Unfallflucht

Zeugen einer Unfallflucht sucht die Polizei in Aurich. Am Freitagabend, zwischen 20.10 Uhr und 22 Uhr, fuhr ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug auf der Oldersumer Straße in Richtung Riepe. Auf Höhe der KVHS touchierte er seitlich einen blauen Dodge Ram, der in einer Parkbucht stand. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Verursacher ein grau-silbernes Fahrzeug. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Norden - Autofahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Einen 41 Jahre alten Autofahrer hat die Polizei am Sonntag angehalten. Der Mann fuhr gegen 16.50 Uhr auf der Straße Burggraben. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 41-Jährige Alkohol konsumiert hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,6 Promille. Zudem stand er unter dem Einfluss berauschender Mittel. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell