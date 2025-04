Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Brand/Aurich - Feuer ausgebrochen/Wirdum - Tödlicher Betriebsunfall

Landkreis Aurich (ots)

Brandgeschehen

Aurich - Brand

Am Donnerstagnachmittag hat es in Aurich gebrannt. Gegen 15.50 Uhr wurde der Polizei eine Rauchentwicklung aus einem Gebäude in der Großen Mühlenwallstraße mitgeteilt. Vor Ort konnte Brandgeruch festgestellt werden. Die Feuer konnte das Feuer lokalisieren und löschen. Es wurde niemand verletzt. Der Schaden wurde auf 50 000 Euro geschätzt. Der Bereich um das brandbetroffene Gebäude war bis 18.15 Uhr voll gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Aurich - Feuer ausgebrochen

Der Polizei wurde am Freitag zu einem Brand in Aurich gerufen. Gegen 5.50 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass es auf dem Gelände eines Seniorenheims in der Bürgermeister-Friesenborg-Straße brennen würde. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Scheune in Vollbrand stand. Es waren keine Evakuierungsmaßnahmen notwendig. Durch das Feuer wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei Aurich hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Weiteres

Wirdum - Tödlicher Betriebsunfall

Die Polizei wurde am Donnerstag zu einem tödlichen Betriebsunfall in Wirdum gerufen. Die eingesetzten Polizeibeamten fanden gegen 19 Uhr auf einem landwirtschaftlichen Anwesen einen auf der Seite liegenden Hoftrac vor. In der Fahrerkabine befand sich eine verletzte, regungslose Person. Der hinzugerufene Notarzt konnte nur noch den Tod des 75-jährigen Mannes feststellen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit liegen keine Hinweise auf Fremdeinwirkung vor.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell