Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Unfallflucht/Marienhafe - Unbekannter Autofahrer kollidiert mit Radfahrer

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallflucht

Eine Unfallflucht hat sich am Donnerstag auf einem Parkplatz an der Emder Straße in Aurich ereignet. Zwischen 8.45 Uhr und 9.10 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer vor einem Discounter einen weißen VW Caddy und verursachte einen Schaden im vierstelligen Euro-Bereich. Um eine Schadensregulierung kümmerte sich der Verursacher jedoch nicht und flüchtete. Neben dem VW Caddy soll vor dem Unfall noch ein schwarzer Pkw gestanden haben. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04941 606215.

Marienhafe - Unbekannter Autofahrer kollidiert mit Radfahrer

Ein unbekannter Autofahrer ist am Donnerstagmorgen in Marienhafe mit einem Radfahrer kollidiert. Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 7.30 Uhr der Fahrer eines schwarzen Audi auf der Tjücher Straße und missachtete an der Einmündung zur Burgstraße die Vorfahrt eines Pedelec-Fahrers. Der 21 Jahre alte Pedelec-Fahrer stürzte und wurde verletzt. Der Autofahrer soll noch ausgestiegen sein, dann aber seine Fahrt fortgesetzt haben. Hinweise auf den Fahrer des schwarzen Audi nimmt die Polizei unter 04931 9210.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell