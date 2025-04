Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Betrunken auf dem Rad unterwegs/Aurich - Im Graben gelandet - Zeugen gesucht/Aurich - Nach Parkplatzunfall geflüchtet/Wiesmoor - Unfallflucht/Aurich - Unfall mit Leichtverletzten

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Betrunken auf dem Rad unterwegs

Polizeibeamte haben am Mittwoch einen betrunkenen Radfahrer aus dem Verkehr gezogen. Einer Polizeistreife kam in der Nacht auf Mittwoch ein 50 Jahre alter Fahrradfahrer im Siepkeweg entgegen. Dabei fiel er den Beamten durch seine sehr unsichere Fahrweise auf. Eine Kontrolle bestätigte den Verdacht einer Alkoholisierung. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 2,4 Promille. Dem 50-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Aurich - Im Graben gelandet - Zeugen gesucht

In Aurich ist am Mittwoch ein Unfallverursacher geflüchtet. Ein derzeit unbekannter Autofahrer fuhr gegen 11.25 Uhr auf der Straße Königsmoorweg aus Pfalzdorf kommend. Nach ersten Erkenntnissen geriet der Fahrer eines roten VW auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 19-jähriger Autofahrer musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Er kam von der Straße ab und landete in einem Graben. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls. Sachdienliche Hinweise werden von der Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegengenommen.

Aurich - Nach Parkplatzunfall geflüchtet

Nach einer Unfallflucht am Mittwoch sucht die Polizei Zeugen. Ein derzeit unbekannter Autofahrer stieß auf dem Parkplatz eines Geschäfts für Tierbedarf in der Straße Am Pferdemarkt gegen einen weißen Skoda Fabia. Der Skoda wurde dadurch vorne rechts beschädigt. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, flüchtete der Unfallverursacher. Der Zusammenstoß ereignete sich zwischen 10.30 Uhr und 11.45 Uhr. Die Polizei Aurich nimmt Hinweise unter 04941 606215 entgegen.

Wiesmoor - Unfallflucht

In Wiesmoor hat es am Mittwoch eine Unfallflucht gegeben. Ein derzeit unbekannter Autofahrer fuhr im Rotenburger Weg gegen einen dort geparkten blauen Ford Kuga und beschädigte ihn vorne links. Der Unbekannte entfernte sich unerlaubt. Der Zusammenstoß ereignete sich zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr. Die Polizei Wiesmoor bitte unter 04944 914050 um Hinweise auf den Unfallverursacher.

Aurich - Unfall mit Leichtverletzten

Bei einem Unfall wurden am Mittwoch zwei Personen in Aurich leicht verletzt. Gegen 15.55 Uhr bog ein 45 Jahre alter VW-Fahrer von der Westerlooger Straße auf die Esenser Straße ein. Er übersah dabei einen 21-jährigen Opel-Fahrer und missachtete dessen Vorfahrt. Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden. Beide Autofahrer wurden leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell