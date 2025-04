Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Einbruch/Krummhörn - Kompakttraktor entwendet/Marienhafe - Zeugen gesucht/Norden - Betrunken verunfallt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Einbruch

Am Wochenende ist in Aurich eingebrochen worden. Derzeit unbekannte Täter schafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Bürogebäude für Intensivpädagogik in der Kirchdorfer Straße. Unter anderem wurde ein größerer Tresor entwendet. Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941 606215 zu melden.

Krummhörn - Kompakttraktor entwendet

Unbekannte Täter sind in der Krummhörn in eine Scheune eingebrochen und haben einen Kompakttraktor entwendet. Die Täter brachen die Scheunentür in der Straße Manslagter Ring auf und entwendeten einen blauen Traktor samt Frontlader der Marke Farmtrac. Die Tat ereignete sich zwischen Montag, 18.30 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Norden unter 04931 9210 zu melden.

Marienhafe - Zeugen gesucht

In der Nacht auf Samstag wurde in Marienhafe ein Snackautomat aufgebrochen. Unbekannte Täter betraten gegen 3.45 Uhr einen Automatenkiosk in der Rosenstraße und brachen einen dortigen Automaten auf. Zeugen, die im genannten Zeitraum auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Marienhafe unter 04934 910590 zu melden.

Norden - Betrunken verunfallt

In der Nacht auf Mittwoch hat ein alkoholisierter Autofahrer einen Unfall in Norden verursacht. Der 28-jährige Audi-Fahrer war auf der Bundesstraße 72 in Richtung Norddeich unterwegs. Im Kreisverkehr, an der Ausfahrt zur Ostermarscher Straße, kam der Mann von der Fahrbahn ab. Während der polizeilichen Unfallaufnahme stellten die Beamten vor Ort fest, dass der Fahrer alkoholisiert war. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 1,3 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren eingeleitet. Der Audi musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

