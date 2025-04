Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht (Ergänzung zur Pressemitteilung vom 31.03.2025)

Nach einer Straßenverkehrsgefährdung in Südbrookmerland am Samstag sucht die Polizei Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 54 Jahre alter Mann in einem lilafarbenen Audi Avant gegen 12.05 Uhr auf der Bundesstraße 210 von Suurhusen in Richtung Aurich. Während der Fahrt überholte der Fahrer trotz Gegenverkehr mehrfach, sodass andere Autofahrer gezwungen waren, abzubremsen, um einen Unfall zu vermeiden. Auch eine 28-jährige Verkehrsteilnehmerin musste ihre Geschwindigkeit abrupt verringern, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, als der 54-Jährige unvermittelt vor ihr Auto einscherte. Zeugen oder Verkehrsteilnehmer, die durch das rücksichtslose Fahrverhalten gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941 606215 zu melden.

Hage - Polizeikontrolle ergibt mehrere Strafverfahren

Polizeibeamte haben am Montagabend in Hage einen Autofahrer angehalten und kontrolliert. Die Beamten stellten während der Kontrolle in der Bahnhofstraße nicht nur fest, dass der 59 Jahre alte Fahrer keine Fahrerlaubnis besaß und sein Fahrzeug nicht zugelassen war, sondern auch, dass er erheblich alkoholisiert unterwegs war. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,2 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und mehrere Strafverfahren eingeleitet.

