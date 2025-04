POL-AUR: Holtriem - Neue Anschrift der Dienststelle

Landkreis Aurich (ots) - Brandgeschehen Großefehn - Brand In Großefehn hat es am Sonntag gebrannt. Gegen 17.25 Uhr wurde der Polizei ein Feuer bei einem Energieversorgungsbetrieb in der Straße Holtmeedeweg mitgeteilt. Aus bisher ungeklärter Ursache fing am Einsatzort eine Biogasanlage Feuer. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der Schaden wurde auf 10 000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Rückfragen bitte an: ...

