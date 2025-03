Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - nach Unfall geflüchtet/Südbrookmerland - Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht/Großefehn - Von der Fahrbahn abgekommen/Aurich - Alkoholisiert unterwegs/Norden - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Nach Unfall geflüchtet

Nach einer Verkehrsunfallflucht in Wiesmoor sucht die Polizei Zeugen. Ein derzeit unbekannter Autofahrer fuhr am Samstag auf der Straße Neuer Weg in Richtung Hauptstraße. Auf Höhe der Hausnummer 145 prallte der Fahrzeugführer gegen einen am Fahrbahnrand geparkten roten Nissan. Der Nissan wurde durch den Zusammenstoß erheblich beschädigt. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, flüchtete der Unfallverursacher. Der Unfall ereignete sich zwischen 2 Uhr und 8 Uhr. Die Polizei Wiesmoor nimmt Zeugenhinweise unter 04944 914050 entgegen.

Südbrookmerland - Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Nach einer Straßenverkehrsgefährdung in Südbrookmerland am Samstag sucht die Polizei Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 54 Jahre alter Autofahrer gegen 12.05 Uhr auf der Bundesstraße 210 von Suurhusen in Richtung Aurich. Während der Fahrt überholte der Fahrer trotz Gegenverkehr mehrfach, sodass andere Autofahrer gezwungen waren, abzubremsen, um einen Unfall zu vermeiden. Auch eine 28-jährige Verkehrsteilnehmerin musste ihre Geschwindigkeit abrupt verringern, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, als der 54-Jährige unvermittelt vor ihr Auto einscherte. Zeugen oder Verkehrsteilnehmer, die durch das rücksichtslose Fahrverhalten gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941 606215 zu melden.

Großefehn - Von der Fahrbahn abgekommen

In der Nacht auf Montag hat es einen schweren Verkehrsunfall in Großefehn gegeben. Ein 25 Jahre alter Mercedes-Fahrer war gegen 0.15 Uhr auf der Leerer Landstraße in Richtung Bundesstraße 72 unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Anschließend stieß er frontal gegen einen Baum. Der Fahrer wurde schwer verletzt, am Auto entstand Totalschaden.

Aurich - Alkoholisiert unterwegs

Polizeibeamte haben am Sonntag einen Autofahrer in Aurich angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle gegen 4.40 Uhr stellten die Beamten fest, dass der 36-Jährige alkoholisiert war. Ein entsprechender Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,9 Promille. Ein Verfahren wurde eingeleitet.

Norden - Unfallflucht

Die Polizei sucht Zeugen nach einer Unfallflucht, die sich bereits am 24.03.2025 ereignet hat. Ein derzeit unbekannter Autofahrer fuhr gegen 14.55 Uhr auf der Straße Ostweg in Richtung Evensweg. Auf Höhe der Hausnummer 13 touchierte das Fahrzeug einen geparkten grauen Mercedes Benz. Die Außenspiegel beider Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich bei dem gesuchten Auto um einen Hyundai handeln. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

