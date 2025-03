Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Hage - Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung gesucht

Hage (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Hage - Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung gesucht

Die Polizei sucht nach einer gefährlichen Körperverletzung in Hage Zeugen. In der Nacht auf Sonntag, gegen 0.30 Uhr, wurde der Polizei mitgeteilt, dass zwei verletzte Männer in der Bahnhofstraße liegen würden. Vor Ort stellten die Beamten zwei Männer im Alter von 47 und 65 Jahren fest. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurden beide Männer unverzüglich in Krankenhäuser gebracht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass die Männer Opfer einer gefährlichen Körperverletzung wurden. Zeugen, die in der Nacht auffällige Beobachtungen im Bereich der Bahnhofstraße gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 zu melden.

