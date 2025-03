Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag/Sonntag, 29./30.03.2025

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Zwei Köperverletzungen in Diskothek

In einer Diskothek in der Auricher Innenstadt kam es am Samstag- und Sonntagmorgen jeweils zu einer Schlägerei mit Verletzten. Am Samstag gerieten ein 31-jähriger Esenser und ein 20-jähriger Großheider zunächst verbal aneinander, bis der 31-Jährige seinem Kontrahenten schließlich mit der Faust ins Gesicht schlug. Der Großheider zog sich dabei eine Gesichtsverletzung zu. Am Sonntag führte ein Anrempeln zwischen zwei 24-Jährigen aus Aurich in der Diskothek zu einer handfesten Schlägerei im Außenbereich am. Weitere Person sollen sich in die Auseinandersetzung eingemischt und gemeinsam auf einen der beiden eingeschlagen haben. Die beiden 24-Jährigen wurden leicht verletzt. In beiden Fällen wurden die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941-606215 zu melden.

Südbrookmerland - E-Scooter entwendet

In der Zeit von Freitagnachmittag bis Samstagabend wurde ein an der Auricher Straße in Moordorf in Höhe der Haltestelle Schultrift angeschlossener E-Scooter von Unbekannten entwendet. Bei der Anzeigenerstattung fiel auf, das der E-Scooter ohne aktuell gültiges Versicherungskennzeichen zum späteren Diebstahlsort gefahren wurde. Bezüglich des Diebstahls werden Zeugen gebeten, etwaige Beobachtungen bei der Polizei Aurich unter 04941-606215 zu melden. Den Fahrer des E-Scooters erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Betrunken mit Pkw unterwegs

Ein 46-jähriger Südbrookmerländer wurde am frühen Samstagabend auf dem Kanalweg in Moordorf durch eine Polizeistreife kontrolliert, da Zeugen ihn beim Führen eines Kraftfahrzeugs beobachtet und eine alkoholische Beeinflussung angenommen hatten. Tatsächlich wurde nach einem Alcotest ein Wert von über 1,3 Promille bei ihm festgestellt. Dem Südbrookmerländer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein eingezogen. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Großheide - Taxifahrt wurde nicht vollständig bezahlt

Ein 20-jähriger aus der Gemeinde Großheide steht im Verdacht, am Samstagmorgen eine Taxifahrt von Aurich nach Berumerfehn in Anspruch genommen und den vollständigen Fahrpreis nicht bezahlt zu haben. Der Fahrgast navigierte den Taxifahrer in den Mühlenweg, übergab ihm einen zehn Euro Schein und verließ das Taxi unter dem Vorwand, weiteres Geld holen zu wollen. Der Fahrgast verschwand hinter einem dortigen Haus, kam jedoch nicht wieder. Taxifahrer schaute nach und traf am Haus auf eine andere Person, die ihm sagte, dass der Fahrgast hinterm Haus über ein Feld weggerannt sei. Der Taxifahrer erstattete Strafanzeige wegen Betruges. Der Täter wurde schließlich schnell ermittelt. Er war zuvor in eine Schlägerei in einem Lokal nahe der Auricher Polizei verwickelt und die Polizeibeamtin, die diese Schlägerei und auch später die Anzeige des Taxifahrers aufnahm, konnte sich daran erinnern, dass der 20-Jährige in ein Taxi gestiegen ist.

Verkehrsgeschehen

Hage u. Norden - Berauscht gefahren

Am Samstagabend, um 19:25 Uhr befuhr ein 29-Jähriger Mann mit seinem Pkw die Hauptstraße in Hage. Er wurde dabei von einer Polizeistreife kontrolliert. Diese stellten im Rahmen der Kontrolle fest, dass der Mann möglicherweise unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Entnahme einer Blutprobe wurde daraufhin angeordnet. Zudem wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt. Er wird sich nun in einem Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren verantworten müssen. Ebenfalls am Samstagabend, um 20:25 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife einen 21-Jährigen Mann, welcher zuvor mit seinem Pkw die Bahnhofsstraße in Norden entlanggefahren war. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter Test verlief positiv auf Kokain & THC. Auch in diesem Fall wurde eine Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Er wird sich nun in einem Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren verantworten müssen.

Landkreis Wittmund

- keine presserelevanten Ereignisse -

