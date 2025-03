Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Einbruch/Norden - Auto aufgebrochen/Hinte - Sachbeschädigung am Pkw

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Einbruch

In Aurich ist in ein Haus eingebrochen worden. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Doppelhaushälfte in der Straße Schlangenholt. Der Einbruch ereignete sich zwischen dem 25.03.2025 und dem 30.03.2025. Zeugen, die auffällige Beobachtungen in dieser Zeit gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941 606215 zu melden.

Norden - Auto aufgebrochen

Am Sonntag wurde in Norden ein Auto aufgebrochen. Unbekannte Täter haben auf einem Parkplatz in der Straße Große Hinterlohne einen grauen Opel Adam aufgebrochen. Die Täter entwendeten persönliche Gegenstände aus dem Inneren des Fahrzeugs und flüchteten. Die Tat ereignete sich zwischen 14 Uhr und 15.20 Uhr. Die Polizei Norden nimmt unter der Telefonnummer 04931 9210 sachdienliche Hinweise entgegen.

Hinte - Sachbeschädigung am Pkw

Unbekannte Täter haben am Samstag in Hinte ein Auto beschädigt. Mit einem spitzen Gegenstand zerkratzten sie zwischen 11.40 Uhr und 16 Uhr einen grauen Opel Astra. Das Auto war zum Tatzeitpunkt in der Ten-Doornkaat-Straße abgestellt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

