Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt: Zeugen nach Auseiandersetzung gesucht

Ober-Ramstadt (ots)

Nach einer Auseinandersetzung im Rahmen der Kerb in Wembach-Hahn hat die Kriminalpolizei in Ober-Ramstadt die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Zwischen 1 Uhr und 2 Uhr am frühen Sonntagmorgen (9.6.) befand sich ein 32 Jahre alter Mann auf dem Festgelände in der Reinheimer Straße, als er von circa sieben Personen attackiert und verfolgt wurde. Hierbei soll er aus der Gruppe heraus von einem Unbekannten ins Gesicht geschlagen worden sein. Er zog sich dabei leichte Verletzungen zu, seine Brille ging zu Bruch. Im Anschluss verließ er die Örtlichkeit. Ersten Ermittlungen dürfte die unterschiedliche Fanzugehörigkeit Grund für die Auseinandersetzung gewesen sein. Da sich zu diesem Zeitpunkt noch weitere Personen auf der Kerb befunden haben sollen und die Gruppe der Tatverdächtigen vor Ort verblieb, hofft das Kommissariat 41 auf Zeugenhinweise. Wem hat den Vorfall bemerkt? Wer kann die Unbekannten beschreiben oder hat Informationen zu ihrer Identität. Zeugen können sich unter der Rufnummer 06154/6330-0 melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell