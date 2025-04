Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ihlow - Grundschule beschädigt/Aurich - Auto zerkratzt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Ihlow - Grundschule beschädigt

Unbekannte Täter haben am Wochenende eine Sachbeschädigung in Ihlow begangen. Die Täter beschädigten zwischen Freitag und Montag die Eingangstür der Grundschule in der Ihlower Straße und zerstörten den dortigen Bewegungsmelder. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Ihlow unter 04929 917850 entgegen.

Aurich - Auto zerkratzt

Unbekannte Täter haben am Sonntag ein Auto in Aurich beschädigt. Mit einem spitzen Gegenstand zerkratzten die Täter einen schwarzen Audi A6 Avant auf einem Hotelparkplatz in der Esenser Straße. Die Tat ereignete sich zwischen 17.30 Uhr und 21 Uhr. Die Polizei Aurich nimmt unter 04941 606215 Hinweise entgegen.

