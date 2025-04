Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Friedeburg - Lkw geflüchtet

Esens - Vorfahrt missachtet

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Lkw geflüchtet

Am Dienstag ist ein Lkw in Friedeburg nach einem Unfall geflüchtet. Der derzeit unbekannte Lkw-Fahrer fuhr gegen 9.15 Uhr auf der Friedeburger Hauptstraße in Richtung Marx. Auf Höhe eines Uhrenherstellers touchierte der Lkw einen parkenden grauen Ford und beschädigte dessen Außenspiegel. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wittmund unter 04462 9110 entgegen.

Esens - Vorfahrt missachtet

In Esens hat es am Dienstag einen Unfall gegeben. Ein 56 Jahre alter Pedelec-Fahrer fuhr gegen 13.30 Uhr auf dem Schafhauser Weg in Richtung Alter Postweg. An der Kreuzung missachtete der Zweiradfahrer die Vorfahrt des von rechts kommenden 74-jährigen VW-Fahrers. Es kam zum Zusammenstoß. Der 56-Jährige wurde leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell