POL-AUR: Ihlow - Personensuche

Landkreis Wittmund (ots) - Verkehrsgeschehen Friedeburg - Lkw geflüchtet Am Dienstag ist ein Lkw in Friedeburg nach einem Unfall geflüchtet. Der derzeit unbekannte Lkw-Fahrer fuhr gegen 9.15 Uhr auf der Friedeburger Hauptstraße in Richtung Marx. Auf Höhe eines Uhrenherstellers touchierte der Lkw einen parkenden grauen Ford und beschädigte dessen Außenspiegel. ...

