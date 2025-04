Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich/Wittmund - Warnung vor Betrugsmasche

Aurich/Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich/Wittmund - Warnung vor Betrugsmasche

Die Polizei warnt vor einer aktuellen Betrugsmasche. Hierbei nehmen angebliche Anwaltskanzleien per E-Mail oder telefonisch Kontakt zu Firmen auf und bieten Fahrzeuge, Fahrräder, E-Bikes oder andere Gegenstände zum Kauf an, die aus Insolvenzmassen stammen sollen. Die Kaufinteressenten werden gebeten, eine Vorabzahlung zu leisten. Im Nachhinein stellt sich heraus, dass die Internetseiten, auf denen sich die Kanzleien präsentieren, gefälscht sind. Es werden dabei Daten tatsächlich existenter Anwälte missbraucht, um die Webseiten zu erstellen. Die angebotene Ware gibt es tatsächlich nicht. Die gezahlten Gelder werden zeitnah von den Empfängerkonten auf Konten, vornehmlich im Ausland, weitertransferiert. In einem der bekanntgewordenen Fälle hatte ein Firmeninhaber mehrere hochwertige Fahrräder aus einer angeblichen Insolvenzmasse gekauft und einen vierstellen Betrag vorgestreckt. Nachdem er die Betrugsmasche erkannt und Anzeige erstattet hatte, erhielt er einen Anruf eines falschen Polizeibeamten, der vorgab, mit der Sachbearbeitung des Falles betraut zu sein. Der Geschädigte ließ sich jedoch nicht täuschen und beendete das Gespräch. Die Polizei weist darauf hin, Abstand von derartigen Angeboten zu nehmen. Im Zweifelsfall sollte Nachfrage bei der örtlichen Polizei gehalten werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell