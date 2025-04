POL-AUR: Landkreis Wittmund - Hahn und Hühner ausgesetzt

Landkreis Aurich (ots) - Ihlow - Personensuche Am Mittwoch kam es in Ihlow zu einem Polizeieinsatz. Hintergrund war eine Personensuche. Für mehrere Stunden war der Aufenthaltsort eines Mädchens nicht bekannt. Im Laufe des späten Nachmittags konnte der Sachverhalt jedoch geklärt werden. Das Mädchen befindet sich wieder bei den Eltern. Es hat zu keiner Zeit Gefahr für das Kind bestanden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund Pressestelle Nancy Rose ...

