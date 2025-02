Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Im Stadtteil Rheinau in Einfamilienhaus eingebrochen - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Donnerstag, in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 20:45 Uhr, hebelten bislang unbekannte Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Limburgstraße auf und gelangten so in das Innere des Gebäudes. In den Räumlichkeiten durchwühlten die Unbekannten mehrere Schränke und Schubladen. Hieraus entwendeten sie Schmuck und flüchteten mitsamt dem Diebesgut in noch unbekannter Höhe in unbekannte Richtung.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat sich dem Fall angenommen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/174-4444 mit den Ermittlerinnen und Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell