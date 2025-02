Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Alkoholisiert Unfall verursacht

Weinheim (ots)

Am Freitagmorgen gegen 4 Uhr verursachte ein 20-jähriger Audi-Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol einen schweren Verkehrsunfall in der Müllheimer Talstraße. Der 20-Jährige war in Richtung Gorxheim unterwegs, als er kurz vor dem Gassenweg die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und mit zwei am Fahrbahnrand geparkten Autos kollidierte. Durch die Wucht des Zusammenstoßes drehte sich das Auto des 20-Jährigen und kam auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen. Der junge Mann konnte sich selbstständig aus dem Audi befreien und blieb glücklicherweise unverletzt. Es entstand jedoch ein Sachschaden von mehr als 40.000 Euro. Da sich bei der Unfallaufnahme Hinweise darauf ergaben, dass der Unfallverursacher unter dem Einfluss von Alkohol stand, führten die Polizisten einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab ein vorläufiges Ergebnis von 0,8 Promille. Ihm wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen sowie dessen Führerschein beschlagnahmt. Der Vater des 20-Jährigen kam während der Unfallaufnahme zur Unfallstelle. Hierbei behinderte er die Bergungsarbeiten des Abschleppunternehmens. Nachdem er einem Platzverweis keine Folge geleistet hatte, mussten ihm kurzzeitig Handschellen angelegt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell