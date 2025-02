Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Straßensperrung nach Unfall - PM 3

Mannheim (ots)

Zwei verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von rund 35.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagmorgen im Stadtteil Herzogenried.

Eine 20-jährige Frau fuhr in der parallel zur B 38 verlaufenden Friedrich-Ebert-Straße mit einem Hyundai von einem Parkplatz auf die Fahrbahn und stieß dabei mit dem Seat einer 34-jährigen Frau zusammen, die von der Zielstraße in Richtung B 38 unterwegs war. Dadurch wurde der Seat gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Nissan geschleudert, der in der weiteren Folge auf einen dahinterstehenden Mercedes geschoben wurde.

Die beiden Autofahrerinnen erlitten leichte Verletzungen und wurden in Krankenhäuser eingeliefert, die sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnten.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 35.000 Euro.

Gegen die 20-Jährige wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell