Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsbehinderung nach Auffahrunfall, PM Nr.2

Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Heute Morgen um 08:05 Uhr kam es auf der L560 in Richtung Graben-Neudorf zwischen dem Abzweig nach Wiesental und der Ausfahrt Reilingen zu einem Auffahrunfall zwischen drei Fahrzeugen. Demnach mussten ein 26-jähriger Seat-Fahrer sowie ein dahinter befindlicher 33-jähriger Skoda-Fahrer verkehrsbedingt an einer roten Ampel warten. Aus bislang unbekannten Gründen fuhr ein 51-jähriger Mitsubishi-Fahrer dem stehenden Skoda hinten auf. Durch den Aufprall wurde der Skoda auf den Seat aufgeschoben. Alle drei Unfallbeteiligten wurden durch den Unfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst vor Ort medizinisch versorgt. Der 33-Jährige wurde anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Skoda sowie der Mitsubishi mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Nach der Unfallaufnahme konnte die Fahrbahn um 09:20 Uhr wieder freigegeben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell