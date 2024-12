Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Nach Körperverletzung Zeugen gesucht

Landau (ots)

In den späten Abendstunden des 14.12.2024 kam es in der Augustinergasse in Landau zu einer handfesten Auseinandersetzung. Der Vorfall ereignete sich gegen 21:40 Uhr, nachdem eine Gruppe von fünf jungen Erwachsenen im Bereich der Theaterstraße mit einem PKW Fahrer und dessen vier Mitfahrern in Streit geraten war. In der Folge parkte der unbekannte Fahrer sein Auto am Finanzamt und suchte seine Kontrahenten mitsamt seinen Begleitern im Stadtgebiet auf. In der Königstraße Ecke Augustinergasse trafen die Parteien erneut aufeinander. Durch die darauffolgende körperliche Auseinandersetzung erlitten zwei 28-jährige aus Kaiserslautern und Landau oberflächliche Verletzungen. Da der Autofahrer und seine Mitfahrer unerkannt entkamen, sucht die Polizei Landau nun nach Zeugen, die Hinweise auf deren Identität geben können. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen blau/silbernen BMW handeln, die gesuchten Personen seien etwa 18 Jahre alt, von normaler Statur und circa 1,80 - 1,90 m groß.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat, den Tätern oder dem Fahrzeug geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

