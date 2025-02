POL-MA: Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsbehinderung nach Auffahrunfall, PM Nr.1

BAB 656 - Heidelberg (ots) - Am Mittwochmittag gegen 12:30 Uhr fuhr ein 22-jähriger BMW-Fahrer die BAB 656 in Fahrtrichtung Mannheim entlang. An der Anschlussstelle Heidelberg-Wieblingen wechselte der 22-Jährige zunächst auf die rechte Fahrspur und anschließend auf den Standstreifen. Von dort aus beschleunigte ...

mehr