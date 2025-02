Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 656 - Heidelberg: BMW-Fahrer nach rücksichtslosen und verkehrswidrigen Überholmanövern gestoppt - Geschädigte gesucht

BAB 656 - Heidelberg (ots)

Am Mittwochmittag gegen 12:30 Uhr fuhr ein 22-jähriger BMW-Fahrer die BAB 656 in Fahrtrichtung Mannheim entlang. An der Anschlussstelle Heidelberg-Wieblingen wechselte der 22-Jährige zunächst auf die rechte Fahrspur und anschließend auf den Standstreifen. Von dort aus beschleunigte er seinen BMW deutlich und überholte dabei mindestens vier Fahrzeuge. Zufälligerweise befand sich hierunter auch ein ziviles Polizeifahrzeug, das umgehend die Verfolgung des BMW aufnahm. Der 22-Jährige fuhr zunächst weiter und wechselte über den rechten auf den linken Fahrstreifen. Im weiteren Verlauf überholte er abermals Fahrzeuge und wechselte dabei zwischen der linken und der rechten Fahrspur. Kurze Zeit später konnte der BMW-Fahrer gestoppt und einer Kontrolle unterzogen werden. Für die Durchführung weiterer strafprozessualer Maßnahmen musste er mit auf die Polizeidienststelle.

Der Verkehrsdienst Mannheim, Verkehrsgruppe BAB, hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Verkehrsteilnehmern, die durch die Fahrweise des 22-Jährigen gefährdet wurden. Zeugen, die sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden ebenfalls gebeten, sich unter der Tel.: 0621 / 47093-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell