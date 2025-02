Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Streit zwischen Hundebesitzern endet in einer Hecke - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Im Stadtteil Kirchheim eskalierte am Donnerstagnachmittag ein Streit zwischen zwei Hundebesitzern.

Eine 21-jährige Frau ging gegen 14.30 Uhr mit ihrem Hund in der Adolf-Engelhardt-Straße Gassi, als ihr in Höhe des Trackertwegs ein unbekannter Mann begegnete, der seinen Hund trotz Leinenpflicht unangeleint laufen ließ. Als dessen Hund mit dem Vierbeiner der 21-Jährigen in ein Gerangel geriet, versuchte sie die beiden Streithähne zu trennen, indem sie nach dem Hund des Mannes trat. Dies versetzte den Hundebesitzer so in Rage, dass er auf die Frau zuging und in eine dortige Lorbeerhecke schubste/ stieß. Anschließend stellte er sich so dicht vor die Frau, dass diese sich nicht aus der Hecke herausbewegen konnte. Dabei redete der Mann mehrere Minuten auf die Frau ein. Als er schließlich etwas zurückwich, gelang es der 21-Jährigen aus der Hecke herauszukommen und lief weg. Währenddessen schubste sie der unbekannte Mann erneut.

Die Frau blieb trotz der Übergriffe unverletzt. Weil sie aber von dem Unbekannten am Verlassen der Hecke gehindert wurde, ermittelt nun das Polizeirevier Heidelberg-Süd wegen des Verdachts der Nötigung gegen den Hundebesetzer.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben.

- Mitteleuropäisches Erscheinungsbild - Ca. 170 cm groß - Kräftig, aber nicht dick - Vermutlich mit Glatze oder ganz kurzen Haaren - Beigefarbene Bekleidung - Trug eine dunkle, dicke Brille - Sprach fehlerfreies, akzentfreies Hochdeutsch

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Hundebesitzer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/34185-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell