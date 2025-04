Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, den 05.04.2025

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Aurich - Schlägerei in Tanzlokal

In einem Auricher Tanzlokal kam es in den frühen Morgenstunden des Samstags zu einem Streit zwischen zwei Männern. Nach ersten Erkenntnissen schlug ein 30-jähriger Mann seinem 32-jährigen Gegenüber ins Gesicht. Außerdem soll eine unbeteiligte Besucherin des Tanzlokals im Rahmen der Auseinandersetzung zu Boden geschubst worden sein. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Aurich unter 04941-606215 entgegen.

Landkreis Wittmund

Wittmund - Körperverletzung

Am Freitagnachmittag kam es in Wittmund-Burhafe im Kirchweg zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Nach einem Streit über eine Parklücke beleidigte ein 68-jähriger Mann seinen 33-jährigen Kontrahenten und schlug ihm anschließend in dessen Gesicht. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Wittmund - Sachbeschädigung

Am späten Freitagabend kam es in Wittmund-Burhafe zu einer Sachbeschädigung an zwei PKW. Unbekannte Täter schäumten in der Schulstraße einen grauen VW Golf sowie einen grauen Mercedes mit Bauschaum ein. Die Tat ereignete sich zwischen 22 und 23:40 Uhr. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Wittmund unter 04462-9110 in Verbindung zu setzen.

Esens - Beim Einscheren Unfall verursacht

Am Freitagvormittag kam es in Stedesdorf zu einem Verkehrsunfall. Nach einem Überholmanöver auf der Esenser Straße musste ein 56-jähriger Fahrer eines Mercedes auf Grund von Gegenverkehr wieder einscheren. Um einen Zusammenstoß zu verhindern musste ein dahinterfahrender 18-jähriger Nissan-Fahrer nach rechts ausweichen. Er kam von der Straße ab. Ein entgegenkommender Lkw-Fahrer musste ebenfalls abbremsen. Verletzt wurde niemand.

Esens - Mofafahrer leicht verletzt

Am Freitagnachmittag kam es in Esens zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 76-jähriger Fahrer eines Hyundai aus Esens wollte von der Bgm.-Becker-Straße in die Norder Straße einbiegen. Hierbei übersah er einen 64-jähriger Mofafahrer, der die Norder Straße in Richtung Holtgast befuhr. Es kam zum Zusammenstoß mit Sachschaden. Der Mofafahrer wurde leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell