Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Schwerer Unfall auf Autobahn

Wietmarschen (ots)

Am Montagabend kam es auf der A31 in Fahrtrichtung Süden bei Wietmarschen zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei befuhr der 74-jährige Fahrer eines Toyota die Autobahn als Falschfahrer in Richtung Norden. Gegen 19.08 Uhr stieß der Pkw auf dem Überholfahrstreifen dann frontal mit dem Transporter eines 60-Jährigen zusammen. Der Toyota-Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Fahrer des Transporters wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde mit schweren Verletzungen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An beiden unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Die A31 wurde durch die Autobahnmeisterei für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme und der Bergungs- bzw. Reinigungsarbeiten bis in die Morgenstunden voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell