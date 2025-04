Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, den 06.04.2025

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich Kriminalitätsgeschehen

- Fehlanzeige-

Verkehrsgeschehen

Großefehn - Trunkenheitsfahrt mit Pkw Am Samstagabend wird der Polizei durch einen Verkehrsteilnehmer auf der Tunger Straße in Großefehn ein Pkw mitgeteilt, der durch seine unsichere Fahrweise auffällt. Bei einer durchgeführten Verkehrskontrolle durch die Polizei kann bei dem 72-jährigen Fahrzeugführer aus Großefehn Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Aurich - Fahren ohne Pflichtversicherung Am Samstagabend gegen 21 Uhr konnten Polizeibeamte während einer durchgeführten Verkehrskontrolle auf der Emder Straße feststellen, dass für das kontrollierte Fahrzeug keine Haftpflichtversicherung bestand. Der 37-jährigen Fahrzeugführerin aus Aurich wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Aurich - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr Am Samstagabend gegen 19 Uhr befährt ein Pkw die Dornumer Straße in Aurich. Ein 18-jähriger Mann aus Großheide, Mitfahrer im Pkw auf der Rücksitzbank, wirft während eines Überholgangs eines vorausfahrenden Pkw einen alten Schaltknauf aus dem hinteren Fenster des Pkw. Der Schaltknauf prallt dabei gegen die Windschutzscheibe des überholten Pkw. Durch den Aufprall kam es zu einer Beschädigung der Windschutzscheibe. Gegen den 18-jährigen Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet,

Sonstiges

- Fehlanzeige -

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Sachbeschädigung Freitagnacht kam es in Norden, im Ortsteil Norddeich, zu einer Sachbeschädigung. In der Zeit von Freitag, 17 Uhr bis Samstag, 09.30 Uhr, beschädigten Unbekannte die Fensterscheibe eines Gebäudes im Dörper Weg. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Norden unter 04931 9210 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Norden - E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss Samstagmorgen beobachteten Polizeibeamte wie ein E-Scooter-Fahrer das Rotlicht einer Ampel in der Bahnhofstraße in Norden missachtete. Daraufhin führten sie eine Verkehrskontrolle durch und im Zuge dessen ergab sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamin. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.

Krummhörn - Auto überschlug sich

Am Samstagmittag kam es in der Krummhörn zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 23-jähriger Fahrer eines VW die Freepsumer Landstraße in Fahrtrichtung Emden. Kurz hinter dem Ortsteil Freepsum kam er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte einen Baum und überschlug sich. Der Pkw kam auf dem Fahrzeugdach zum Liegen. Der 23-jähriger Fahrer aus der Krummhörn wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, blieb aber nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Sonstiges

- Fehlanzeige -

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

- Fehlanzeige -

Verkehrsgeschehen

- Fehlanzeige -

Sonstiges

- Fehlanzeige -

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell