Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Seniorin bestohlen ++ Neu Wulmstorf - Zeugensuche nach Sachbeschädigung an PKW ++ Winsen - Nach Raub und Körperverletzung: Polizei sucht Zeugen

Neu Wulmstorf (ots)

Seniorin bestohlen

Eine 94-jährige Frau ist am Montag, 19.8.2024, von einem unbekannten Mann in ihrer eigenen Wohnung bestohlen worden. Gegen 13:45 Uhr hatte die Frau zunächst einen Telefonanruf bekommen, in dem ihr mitgeteilt wurde, dass durch einen Verkehrsunfall eine Wasserleitung beschädigt worden sei. Kurz danach erschien ein Mann an der Haustür und gab vor, die Wasserqualität kontrollieren zu wollen. Die Seniorin ließ den Mann in ihr Haus. Nachdem er dieses nach einiger Zeit wieder verlassen hatte, bemerkte sie das Fehlen einiger Schmuckstücke. Der Schaden wird aufgrund 2000 EUR geschätzt.

Der unbekannte Mann war circa 180 cm groß und von schlanker Statur. Er war circa 40 Jahre alt und sprach akzentfrei Deutsch. Er war mit einem weißen T-Shirt und einer Jeans bekleidet.

Hinweise nimmt die Polizei Neu Wulmstorf unter der Tel.-Nr. 040 33441990 entgegen.

Neu Wulmstorf - Zeugensuche nach Sachbeschädigung an PKW

Bereits am 15.8.2024 kam es in Neu Wulmstorf zu einer Sachbeschädigung an einem PKW, zu dem die Polizei Zeugen und den Verursacher sucht.

Gegen 8:30 Uhr wollte ein 26-jähriger Mann mit seinem PKW rückwärts von einem Grundstück an der Hauptstraße auf die Fahrbahn fahren. In diesem Moment näherte sich ein circa 70-jähriger Mann mit seinem Fahrrad der Einmündung. Der PKW-Fahrer sah den Radfahrer und stoppte. Auch der Radfahrer hielt an. Wie ein Zeuge beobachtete, schob der Mann dann sein Fahrrad mit voller Kraft in den hinteren rechten Radkasten des stehenden PKW. Dadurch entstand Schaden am Lack.

Der Fahrer stieg aus und wollte die Polizei alarmieren. Daraufhin setzte der Radfahrer seine Fahrt fort ohne Angaben zu seiner Person zu machen.

Die Polizei hat ein Verfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und sucht weitere Zeugen des Vorfalls sowie den Verursacher. Der Mann trug einen silberfarbenen Fahrradhelm, ein rotes Polo-Shirt sowie eine kurze helle Hose. Er war auf einem Herrenrad unterwegs. Er ist circa 70 Jahre alt, von normaler Statur und trug eine Brille.

Hinweise bitte an die Polizei Neu Wulmstorf, Tel. 040 33441990.

Winsen - Nach Raub und Körperverletzung: Polizei sucht Zeugen

Bereits am Mittwoch, 13.8.2024, kam es auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes an der Schirwindter Straße zu einer Körperverletzung mit anschließendem Raub eines Pullovers. Ein 15-Jähriger war zwischen 9:30 und 9:50 Uhr dort unterwegs. Auf dem Parkplatz geriet er mit einem circa 18-20 Jahre alten Heranwachsenden aneinander. Dieser schlug auf den 15-Jährigen ein und griff sich anschließend dessen Pullover. Der Heranwachsende war in Begleitung eines etwa gleichaltrigen Mannes. Beide entfernten sich in unbekannte Richtung. Der Jugendliche erlitt einige Prellungen und Schürfwunden und kam vorsorglich für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus.

Der Täter hatte eine sportliche Statur und war circa 175-185 cm groß. Er war dunkel gekleidet und trug kurze dunkle Haare. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder die Angaben zu dem Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04171 7960 bei der Polizei Winsen zu melden.

