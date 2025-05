Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Kellerabteil

Speyer (ots)

Von Donnerstagabend auf Freitagmorgen kam es im Rainer-Maria-Rilke-Weg zu einem Einbruch in ein Kellerabteil. Unbekannte Täter hebelten zunächst die Kellereingangstür eines Mehrparteienhauses auf und gelangten so in den Kellergang des Gebäudes. Hier wurden insgesamt drei Kellerräume versucht mittels eines Werkzeuges aufzuhebeln, wobei dies den Tätern nur bei einem Abteil gelang. In diesem Kellerabteil wurde ein Schrank geöffnet und durchwühlt. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Der Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Bereich. Hinweise auf die Täter gibt es keine.

Wer hat zur oben genannten Zeit in der Nähe der Tatörtlichkeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

