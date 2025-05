POL-PDLU: Schlägerei zwischen mehreren Personen in einer Gaststätte

Dudenhofen (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, den 29.05.2025, kam es gegen 00:30 Uhr zu einem Einbruch in die Realschule Plus in Dudenhofen. Der Täter verschaffte sich mittels Einwerfen einer Fensterscheibe Zutritt zum Gebäude. Dort brach er eine Tür auf. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde nichts entwendet. Der Täter verletzte sich jedoch während der Tat und lies Blut am Tatort zurück. Der Täter ...

mehr