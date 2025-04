POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 07.04.2025

Polizeiinspektion Goslar

Pressemitteilung des PK Seesen vom 07.04.2025

Motorradunfall auf der L516

Am Sonntag, den 06.04.2025, gegen 17:30 Uhr, kam ein 21-jähriger Seesener Motorradfahrer auf der L516, zwischen Seesen und Lautenthal, zu Beginn der Serpentinen, in einer Rechtskurve alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Die Ursache hierfür ist bislang unbekannt. Der Motorradfahrer zog sich durch den Unfall leichte Verletzungen zu und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Zudem entstand eine geschätzte Schadenshöhe von ca. 2.000,00 EUR am Motorrad des 21-Jährigen.

Verkehrsunfall

Zu einem weiteren Verkehrsunfall kam es am Sonntag, gegen 19:15 Uhr, zwischen zwei Fahrzeugen im Seesener Kreuzungsbereich der innerstädtischen B 248. Ein 83-jähriger Seesener befuhr mit seinem VW die B 248, aus Richtung Vor der Kirche kommend, in Richtung des Kreuzungsbereiches Am Graben / Fritz-Züchner-Straße, um dort in Richtung Berliner Platz weiterzufahren. Dabei missachtete dieser allerdings die rot geschaltete Ampelanlage, sodass dieser dem, aus der rechtsseitigen Seitenstraße Am Graben kommenden, in Richtung Berliner Platz, fahrenden 31-jährigen BMW-Fahrer die Vorfahrt nahm. Ein Zusammenstoß zwischen den Pkw konnte nicht verhindert werden. Allerdings blieben beide Unfallbeteiligten unverletzt. Es entstand lediglich ein geschätzter Gesamtsachschaden von etwa 15.000,00 EUR.

