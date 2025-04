Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Seesen vom 06.04.2025

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort:

Am 05.04.2025, erstattete eine Seesenerin Strafanzeige beim PK Seesen, da ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer ihren PKW touchiert habe bzw. gegen diesen gefahren sei. Der Unfall habe sich am 04.04.2025, gegen 18:30 Uhr ereignet. Der PKW der Geschädigten habe zu diesem Zeitpunkt im Bereich des Friedhofs in Rhüden (St.Georg-Friedhof) gestanden. Der Zusammenstoß zwischen dem geparkten PKW der Geschädigten und dem derzeit unbekannten PKW des Verkehrsunfallflüchtigen, sei zwischen den Heckstoßstangen der beiden PKW erfolgt. Es handelt sich bei dem PKW der Geschädigten um einen VW/Taigo in Schwarz. Die Polizei Seesen bittet mögliche Zeugen oder Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer 05381-944-0 zu melden.

Gewässerverunreinigung:

Durch einen unbekannten Täter wurden diverse Gefahrenstoffe im Bereich der Winkelsmühle in Seesen an einem Angelteich entsorgt. Hierbei sei ein dunkelgrauer Kleinwagen auffällig gewesen. Der Tatzeitraum sei auf den 04.04.2025 von 14:00 Uhr - 14:10 Uhr einzugrenzen. Die Polizei Seesen bittet mögliche Zeugen oder Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer 05381-944-0 zu melden.

