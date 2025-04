Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar vom 06.04.2025

Goslar (ots)

Versuchter Einbruchdiebstahl in Gaststätte/Kneipe in Bad Harzburg: In den frühen Samstagmorgenstunden ereignete sich gegen 00.45 Uhr in der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße ein versuchter Einbruchdiebstahl. Hierbei verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten des Schankraumes. Vermutlich aufgrund einer einschaltenden Alarmanlage verließ der Täter das Gebäude ohne Diebesgut. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro.

Versuchter Einbruchdiebstahl in Hotel in der Altstadt von Goslar: Im Zeitraum von Freitagabend, 22.00 Uhr bis Samstagmorgen, 04.20 Uhr gelangte ein bislang unbekannter Täter in die Räume eines Hotels in der Münzstraße. Zum möglichen Diebesgut konnten bis zum Ende der Sachverhaltsaufnahme zunächst noch keine Angaben gemacht werden. Im Objekt wurden mehrere Türen beschädigt, so dass ein Sachschaden von ca. 3.000 Euro verursacht wurde.

Diebstahl aus einem Pkw in Liebenburg/Othfresen: Aus einem vermutlich unverschlossenen blauen Citroen in der Glückaufstraße in Othfresen entwendete ein bislang unbekannter Täter am Freitagabend zwischen 19 Uhr und Mitternacht mehrere Getränkeflaschen und einen Akku-Bohrschrauber.

Die Polizei bittet Bürgerinnen und Bürger, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben könnten, sich mit der Polizei in Goslar unter 05321-339-0 oder der Polizei in Bad Harzburg unter 05322-55480 in Verbindung zu setzen.

Mit 1,15 Promille gestoppt - Pkw-Führer muss sich wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten: Am Sonntagmorgen gegen 4.15 Uhr wurde im Schleeke ein 45-jähriger Goslarer hinsichtlich seiner Fahrtüchtigkeit kontrolliert. Zuvor war er der Polizei beim Führen seines Pkw mit starken "Schlangenlinien" aufgefallen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,15 Promille. Gegen den Verkehrsteilnehmer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und der Führerschein beschlagnahmt.

i. A. PHK`in Carl

