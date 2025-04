Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeistation Braunlage vom 03.04.2025

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am 03.04.2025, 06.55 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Heranwachsender aus dem LK Goslar mit einem Pkw VW Polo die B 4 von Braunlage kommend in Richtung Torfhaus. Ca. 500 Meter nach Passieren der Abzweigung der B 242/Oderteich kam der Heranwachsende nach rechts von der Fahrbahn ab und letztlich nach ca. 70 Metern an einem Baumstamm zum Stehen. Der Heranwachsende wurde leicht verletzt einem Krankenhaus zugeführt. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2000,- Euro. Absicherung und Regelung des Verkehrs erfolgte durch Polizei und FFW Braunlage. Medizinische Versorgung durch RTW/NAW des LK Goslar.

Jo.

