Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Festnahme und Hitlergruß am Hauptbahnhof

Dresden (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 17:00 Uhr wurde ein 28-jähriger Deutscher aufgrund von Streitigkeiten innerhalb einer Personengruppe durch die Polizei kontrolliert. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde ihm die Weiterreise gestattet. In einer provokativen Geste drehte sich die Person zu den Beamten um und zeigte öffentlich den "Hitlergruß". Die Bundespolizei Dresden leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ein.

Am selben Tag, gegen 19:15 Uhr, wurde ein 34-jähriger Tscheche am Hauptbahnhof Dresden durch eine Bundespolizeistreife kontrolliert. Eine Abfrage in den polizeilichen Auskunftssystemen ergab, einen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Regensburg wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Demnach war die Person zu einer Geldstrafe in Höhe von 1.800 EUR verpflichtet. Da er die geforderte Geldsumme nicht begleichen konnte, wurde die Person um 21:20 Uhr in die Justizvollzugsanstalt Dresden zur Verbüßung einer Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen eingeliefert.

Am Samstag, den 8. März 2025, gegen 11:30 Uhr, wurde ein 45-jähriger Mann am Ausgang des Hauptbahnhofes beobachtet, als er ebenfalls den "Hitlergruß" zeigte. Bei der anschließenden Kontrolle durch drei Bundespolizisten rechtfertigte sich der Beschuldigte mit den Worten: "Ich bin kein Nazi, sondern gegen Kommunisten, ich wollte nur provozieren, Entschuldigung." Auch dieser Vorfall wurde dokumentiert und wird rechtlich verfolgt.

